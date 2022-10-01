عمر صحابو... الرئيس مطالب بالدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة لتأكيد شرعيته


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 06:33قراءة: 0 د, 42 ث
      
اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو ان الرئيس قيس سعيد يفتقد اليوم للشرعية ،، و اضاف في فيديو مصور ان قيس سعيد ألغى دستور 2014 و اعتمد دستورا جديدا كتبه بنفسه يحتوي صلاحيات فرعونية للرئيس لكنه مطالب بالدعوة الى انتخابات جديدة و مبكرة لتأكيد شرعيته لانه وقع انتخابه في 2019 على أساس الدستور السابق. و قال صحابو انه من الممكن إجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم او بعدها .


من ناحية أخرى اعتبر عمر صحابو ان قيس سعيد و نجلاء بودن لا يفقهان في الاقتصاد داعيا الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لانقاذ ما يمكن انقاذه و لاحظ ان بعض الاجراءات عبثية و ان الرئيس مطالب ان يخاطب شعبه مثلما فعل رؤساء فرنسا و المانيا ليبين حجم التحديات و الصعوبات التي تعيشها البلاد لانه اليوم يملك كل السلطات رافضا ترويج الاتهامات للمتآمرين و المحتكرين.



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