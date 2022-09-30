محمد عبو: البرلمان المقبل سيشهد فضائح لكن سعيد سيمنع نقل الجلسات في الاعلام مباشرة كي يغطي عليها


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 21:07قراءة: 0 د, 58 ث
      
قال الوزير السابق محمد عبو في مداخلة على قناة التاسعة ان الشعب التونسي سيتلقى صدمة بعد انتخاب أعضاء البرلمان المقبل.
وأضاف محمد عبو " لا أعتقد أن مستوى أعضاء البرلمان المقبل افضل من سابقه متابعا " فقط قيس سعيد سيمنع بث الجلسات في الإعلام حتى يغطي على فضائح برلمانه".

وتابع عبو " نحن نعتقد ان شعبوية قيس سعيد هي المشكلة اليوم".

..

.

ويذكر أن هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن صادق عليها مجلس الهيئة بالاجماع. وأعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.
وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
..
...




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 253976

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 30 Septembre 2022 à 22h 19m |           
رحم الله الباجي
يا ليت فمه قعد مخيط
قيس سعيد ليس في حاجة لنصائحك وارائك



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 30 سبتمبر 2022 | 4 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:31 12:16 06:14 04:47
Babnet
23°
Babnet31°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2226°-2127°-1929°-2027°-21
  • Avoirs en devises
    23368,8

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20698 DT        1$ =3,30872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   876,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   