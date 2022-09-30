جلسة عمل بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والشباب والرياضة.

انعقدت اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 بمقر وزارة الشباب والرياضة جلسة عمل باشراف وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والشباب والرياضة السيدين محمد الرقيق وكمال دقيش وبحضور رئيسي ديواني الوزارتين السيدين نبيل عبيدي وشكري بن حسن وعدد من الإطارات العليا خصصت للنظر في عدد من الوضعيات المتعلقة بالمسائل العقارية ودراسة مطالب التخصيص الصادرة عن عدد من الهياكل الرياضية والإدارية.

وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على:





- مزيد تفعيل أدوار لجنة تسوية الوضعية العقارية للحي الوطني الرياضي وتكوين فريقي عمل يعنى الأول بالجوانب والاشكاليات القانونية في حين يهتم الفريق الثاني بالمسائل الفنية للوضعيات العقارية

- النظر في تخصيص بعض العقارات لفائدة قطاعات حيوية تهتم بالأمن وسلامة الجماهير الرياضية وحمايتهم.

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كما سيتولى فريق العمل المعني مزيد تقنين الجوانب القانونية والفنية للأراضي المخصصة والمزمع اسنادها للجامعات الرياضية التي عبرت بشكل جدّي عن رغبتها في اسنادها أراضي لتهيئة مشاريع رياضية.



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وتمّ خلال ذات الجلسة الاتفاق على دراسة الجوانب القانونية الخاصة بإحداث مشروع "أكاديمية دولية للتنس" تبعا لما حققته البطلة العالمية للتنس أنس جابر من نجاحات واشعاع عالمي خلال مشاركتها مؤخرا في البطولات الكبرى للتنس وذلك قصد نشر هذه الرياضة وتعميمها لدى الناشئة الى جانب تركيز عدد من ملاعب الاحياء والمسالك الصحية والمناطق الخضراء بمختلف جهات الجمهورية بهدف خلق فضاءات ملائمة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع.



- مزيد تفعيل أدوار لجنة تسوية الوضعية العقارية للحي الوطني الرياضي وتكوين فريقي عمل يعنى الأول بالجوانب والاشكاليات القانونية في حين يهتم الفريق الثاني بالمسائل الفنية للوضعيات العقارية- النظر في تخصيص بعض العقارات لفائدة قطاعات حيوية تهتم بالأمن وسلامة الجماهير الرياضية وحمايتهم.كما سيتولى فريق العمل المعني مزيد تقنين الجوانب القانونية والفنية للأراضي المخصصة والمزمع اسنادها للجامعات الرياضية التي عبرت بشكل جدّي عن رغبتها في اسنادها أراضي لتهيئة مشاريع رياضية.وتمّ خلال ذات الجلسة الاتفاق على دراسة الجوانب القانونية الخاصة بإحداث مشروع "أكاديمية دولية للتنس" تبعا لما حققته البطلة العالمية للتنس أنس جابر من نجاحات واشعاع عالمي خلال مشاركتها مؤخرا في البطولات الكبرى للتنس وذلك قصد نشر هذه الرياضة وتعميمها لدى الناشئة الى جانب تركيز عدد من ملاعب الاحياء والمسالك الصحية والمناطق الخضراء بمختلف جهات الجمهورية بهدف خلق فضاءات ملائمة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع.