صفاقس: افتتاح مركز للابتكار والتطوير الرقمي بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بالشراكة مع "أورنج تونس" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

افتُتح، اليوم الجمعة، بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، مركز للابتكار والتطوير الرقمي بالشراكة مع "أورنج تونس" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بحضور عدد من الطلبة والأساتذة والمسؤولين عن جامعة صفاقس وممثلي المؤسسات الشريكة في المشروع.

ويختّص المركز الجديد في تكوين وتدريب الطلبة على التكنولوجيا الرقمية، ودعم تشغيليتهم وإعدادهم للاندماج في الحياة المهنية، كما بين ذلك المدير العام لمؤسسة "أورنج تونس"، تياري ميلّاي، في كلمة ألقاها خلال موكب التدشين.



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وأعلن ميلّاي عن افتتاح مركز ثان مماثل مساء اليوم الجمعة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، ليعزّز المركزان الجديدان شبكة المراكز السابقة في عديد المؤسسات الجامعية العمومية بولايات سوسة، ونابل، والكاف، وتونس.وقد افتتحت المراكز الجديدة، التي تضمّ فضاءات مجهزّة للتدريب والعمل المشترك، ومساحات للاجتماعات، وورشات عمل، بهدف تعزيز التبادل والتعاون والإبداع والابتكار، وتقاسم أبواب المعرفة للشبان المستفيدين من خلال إطلاق دورتين تدريبيتين لمدة 3 أيام حول طريقة "سكروم" في مجال تطوير البرمجيات والتسويق الرقمي يوم 28 سبتمبر استفاد منها 60 طالبا وطالبة.للتذكير فقد قام مركز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي بتكوين وتدريب أكثر من 3500 شاب خلال سنة 2022 منها 22 دورة تدريبية تتعلق بالمواضيع التكنولوجية المتطوّرة وتطوير المهارات الشخصية.وتمّ تأمين هذه الدورات التدريبية بشكل خاصّ من قبل جامعات شريكة في 13 ولاية هي تونس، والمهدية، وسوسة، وصفاقس، والكاف، ونابل، وباجة، وقابس، والقصرين، وقفصة، وجندوبة، ومدنين والقيروان.وتشير الإحصائيات إلى أن مؤسسة "أورنج تونس" قامت ومنذ إطلاق "مدرسة البرمجة" في نهاية سنة 2010، بدعم وتدريب وتكوين أكثر من 41 ألف شاب.واعتبر مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، سليم عبد الكافي، أن إحداث مركز للتطوير والابتكار الرقمي في المؤسسة يمثّل فرصة هامّة أمام الطلبة لتطوير مؤهلاتهم وكفاءاتهم الرقمية، فضلا عن إمكانيات الشراكة المتاحة مع مركز المهن وإشهاد الكفاءات المحدث بالمدرسة تحت إشراف جامعة صفاقس والرامي بدوره إلى تسهيل عملية اندماج الخريجين في الحياة المهنية، وتشجيعهم على اكتساب ثقافة التجديد والابتكار والانتصاب للحساب الخاص.ودعا نائب رئيس جامعة صفاقس، فايز القرقوري، مؤسسة "أورنج تونس" إلى تعميم تجربة مركز للتطوير والابتكار الرقمي في باقي مؤسسات التعليم العالي بصفاقس، حيث تتوفر ظروف ملائمة واستعدادات للطلبة والأساتذة.