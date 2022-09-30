زمّال يُقاضي وزير الداخلية ويتّهمه بـ 'تكوين وفاق إجرامي'..

أفاد رئيس حركة ''عازمون'' العياشي زمال، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، بأنّه "تمّ منعه من السفر بطريقة غير قانونية، وتمّ التعدّي على حقّه في السفر والعمل"، كاشفا أنّه رفع قضيّة جزائرية في الغرض، ضدّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ومحافظ المطار، وكلّ من سيكشف عنه البحث، وفق قوله، متّهما إيّاهم بتكوين "وفاق إجرامي".





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وأوضح قائلا: "أردت السفر في إطار عملي كمهندس، إلاّ أنّه تمّ إعلامي في مطار قرطاج، بأنّني ممنوع من السفر، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، وطلبوا منّي الاستظهار بوثيقة تثبت أنّني غير ممنوع من السفر".وأضاف: "تواصلت مع مساعد وكيل الجمهورية، وأعلمني بأنّه لا شيء يمنعني بالسفر، فاتّصلت بإدارة الحدود والأجانب، وطلبت منهم وثيقة كتابية تفسّر قرار المنع، وكان ردّهم أنّهم تحصّلوا على تعليمات شفهية فقط".واعتبر العياشي زمّال أنّ "منع النوّاب من السفر" ظاهرة غير جديدة، قائلا: "حدثت مع عدّة نواب إلاّ أنّ بعضهم خيّر الصمت".وطالب زمّال رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتدخّل العاجل، قائلا إنّه خيّر التوجّه إلى القضاء التونسي وأراد أن يكون الحلّ تونسيا-تونسيا، و"إلاّ سوف يلجأ إلى هيئة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف"، وفق قوله.