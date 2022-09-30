حادثة رش المادة السامة وإختناق 37 تلميذا في القصرين: النيابة العمومية تأذن بإحالة تلميذة في حالة تقديم





أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين بإحالة تلميذة عمرها 17 سنة تدرس في المعهد الثانوي 2 مارس بالجهة في حالة تقديم على أنظارها وذلك بعد أن قامت برش مادة سامة في أحد الأقسام بالمعهد وتسببت في اختناق 37 تلميذا أمس الخميس.



وأفاد مصدر أمني لاذاعة شمس اف ام أنه تم أخذ عينة من المادة التي تسببت في الاختناق واحمرار العينين للتلاميذ لتحليلها للتعرف على نوعيتها و تركيبتها.



من جانب أخر اكد المدير الجهوي للصحة الدكتور عبد الغني الشعباني أن جميع التلاميذ قد غادروا المستشفى الجهوي في صحة جيدة بعد أن تلقوا الاسعافات اللازمة.



