نبيل حجي: على البرلمان القادم عزل قيس سعيد والغاء دستوره


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 11:47قراءة: 0 د, 57 ث
      
طالب القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي في مداخلة له على قناة التاسعة البرلمان المقبل بعزل الرئيس قيس سعيد والغاء دستوره.
وأضاف نبيل حجي " لا ساكن ابدا ان نقبل بأن نشارك في مهزلة الانتخابات الحالية".

وتابع " ما يحدث اليوم مهزلة الرئيس يتحدث عن انتخابات والناس جائعة وتتصارع في مشهد يعيدنا إلى سبعينات القرن الماضي.

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يذكر أن هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن صادق عليها مجلس الهيئة بالاجماع. وأعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.

وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
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وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.



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