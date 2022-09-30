بودن تترأس اجتماعا مع ممثلي مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 06:23قراءة: 0 د, 25 ث
      
ترأست رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء الأربعاء 28 سبتمبر بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية BERD تتقدمه Sarah fountain Smith وبحضور مديرة مكتب - تونس نوديرا مانسيروفا Nodira Mansurova وعدد من الوزراء قدمت خلاله أبرز ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة.


وثمنت رئيسة الحكومة بالمناسبة مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية في ميادين الطاقة والفلاحة والنقل والبيئة ،فضلا عن المساندة المالية والفنية في عديد المجالات.

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