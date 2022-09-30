توريد المعدات السيارة محور جلسة عمل وزارية باشراف رئيسة الحكومة


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 07:17قراءة: 0 د, 32 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول توريد المعدات السيارة.


وقدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة عرضا حول الاطار التشريعي والترتيبي المنظم لهذا القطاع، وتطور واردات المعدات السيارة وجملة من المقترحات لتنظيم هذا القطاع.


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ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الى ضرورة تفعيل الآليات الحمائية المتاحة لحماية الصناعات الناشئة في قطاع المعدات السيارة، مشددة على ضرورة الاستثمار في هذا القطاع الواعد لما يوفره من مواطن عمل للشباب.

كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التوجه والتشجيع على اعتماد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة باعتبارها معدات مقتصدة للطاقة ومستعملة للطاقات المتجددة ومحافظة على البيئة.

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