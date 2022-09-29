جد مساء الخميس حادث مرور مأساوي بالطريق الوطنية رقم 1 ( صفاقس قابس) على مستوى النقطة الكيلومترية 307 "الغابات" بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص على عين المكان وإصابة شخص آخر ( في حالة حرجة) تم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حسب ما أفاد به مصدر طبي من المستشفى الجهوي بالمحرس .
المحرس: 3 وفيات وإصابة حرجة في حادث مرور مأساوي
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