عماد الحمامي يكذّب حراك 25 جويلية وينفي أنه طلب الترشح للانتخابات التشريعية باسم الحراك


Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 29 ث
      
كذّب الخميس 29 سبتمبر، القيادي المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي حزب حراك 25 جويلية ونفى انه طلب الترشح للانتخابات التشريعية باسم الحراك.


وقال الحمامي انه اتصل بالمسؤولين في حراك 25 جويلية وطلب منهم تصحيح ما روجته احدى صفحات الحراك وعلق قائلا " ما دام لتو ما صححوش الخبر يعني يحيروا في اسمهم وقاعدين يعرفوا برواحهم من خلالي".

وجدد الحمامي بالمناسبة تعبيره عن مساندته لمسار 25 جويلية وقال انه يعتبر نفسه مسؤولا لانجاح هذا المسار التصحيحي للثورة حسب تصريحه مؤكدا انه لا ينافس على الباتيندة متع 25 جويلية ولا يسعى لنيل اي منصب.
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