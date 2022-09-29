باب الخضراء... اغتصاب فتاة واحتجازها ثم تعذيبها كيا بالنار

باب نات - تمكن اعوان فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الامن الوطني بتونس المدينة من القبض على عنصر اجرامي أغتصب فتاة واحتجزها وعذبها كيا بالنار.





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وكان منطلق الأبحاث في القضية اثر تقدم فتاة إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بتونس المدينة راغبة في اثارة قضية عدلية ضد شخص تعمد استدراجها إلى منزله واحتجازها و اغتصابها باستعمال العنف الشديد.هذا وأفادت انها تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي 4 أشهر وقد اتفقا على الالتقاء بجهة باب الخضراء إلا أنه تولى استدراجها الى شقته وعمد الى احتجازها واغتصابها وتسبب في افتضاض بكارتها وبمحاولتها التصدي له تعمد تشويه جسدها من خلال حرقها بواسطة ملعقة تولى تسخينها بالفرن مما تسبب لها في اصابات وحروق بليغة ونظرا لتدهور حالتها النفسية والجسدية قام بإخلاء سبيلها.بعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة شقته والقبض عليه والذي بالتحري معه أنكر كل ما نسب إليه مفيدا أن المعنية تولت معاشرته برضاها التام.باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.