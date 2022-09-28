والي تونس كمال الفقيه: "هناك عملية شفط لكل المواد التي يتم تزويد السوق بها وأعتقد انها عملية ممنهجة"


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 18:00 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال والي تونس كمال الفقيه في حوار عبر امواج اذاعة "شمس اف ام" ان الدولة تقوم بعمليات متابعة المواد التي يتم احتكارها مضيفا " ما تم حجزه ليس كبيرا بالمقارنة مع الكمية التي يتم توريدها وليست موجودة في السوق".
وتابع والي تونس " هناك عملية شفط لكل المواد التي يتم تزويد السوق بها وأعتقد انها عملية ممنهجة".

وقال والي تونس كمال الفقيه ان هنالك حملات جديدة في عدد من المناطق لتتبع المخازن غير الشرعية.


..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253831



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 28 سبتمبر 2022 | 2 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:09 15:33 12:17 06:12 04:46
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 44 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2130°-2129°-2227°-2228°-20
  • Avoirs en devises
    23798,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,21910 DT        1$ =3,26685 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   