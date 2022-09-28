والي تونس كمال الفقيه: "هناك عملية شفط لكل المواد التي يتم تزويد السوق بها وأعتقد انها عملية ممنهجة"

قال والي تونس كمال الفقيه في حوار عبر امواج اذاعة "شمس اف ام" ان الدولة تقوم بعمليات متابعة المواد التي يتم احتكارها مضيفا " ما تم حجزه ليس كبيرا بالمقارنة مع الكمية التي يتم توريدها وليست موجودة في السوق".

وتابع والي تونس " هناك عملية شفط لكل المواد التي يتم تزويد السوق بها وأعتقد انها عملية ممنهجة".





وقال والي تونس كمال الفقيه ان هنالك حملات جديدة في عدد من المناطق لتتبع المخازن غير الشرعية.





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وقال والي تونس كمال الفقيه ان هنالك حملات جديدة في عدد من المناطق لتتبع المخازن غير الشرعية.