أحمد موسي: احمدو ربنا يا مصريين... في تونس ييقطعوا بعض على كيلو سكر

بث الاعلامي المصري احمد موسى في برنامجه على قناة صدى البلد فيديو لمشهد التونسيين وهم يتصارعون على كلغ من السكر.

وقال احمد موسى موجها كلامه للمصريين " نحن لم يحصل هذا معنا ابدا لان كل المنتجات متوفرة في عز الأزمة العالمية".



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وتابع " التوانسة بيقطعوا بعض على كيلغ سكر".وتابع احمد موسى " لا يمكن في مصر ان نصل إلى هذا المستوى ابدا".وكانت رست، فجر اليوم الاربعاء، بميناء بنزرت التجاري، باخرة مالطية محملة ب27300 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة.وتولت ادارة الميناء، تامين كافة الاجراءات الكفيلة بارساء الباخرة بسلام بحوض الميناء وتوفير الاليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية افراغ كامل الحمولة، وذلك بتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والامنية، وتوجيهها لمخازن الديوان التونسي للتجارة ومنها لمصدرها مصنع سكر باجة، اين سيتم تكريرها.يذكر ان عمليات افراغ حمولة الباخرة المقدرة بحوالي 27300 طن من السكر الابيض والقادمة من الهند منذ يوم 16 سبتمبر الجاري متواصلة، ودون اشكاليات تذكر...