موسي : ما يريد سعيّد القيام به يتقاطع مع دستور الخلافة لحزب التحرير

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رفضها الجلوس والنقاش مع "كبير المفسرين" والمناصر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، أحمد شفطر.





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موسي: 'إذا انتخبو برلمان جديد هما يبداو في الجلسة العامة لداخل وأنا نبدا لبرّا '

ما يريد سعيّد القيام به يتقاطع مع دستور الخلافة لحزب التحرير



عدا ''الخوانجية ومُشتقاتهم'': عبير موسي تدعو كل التونسيين إلى النزول إلى الشارع

وقالت عبير موسي خلال استضافتها اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، في ماتينال اذاعة شمس، "متى سنجلس ونتحاور الآن بعد سنّ كل القوانين بمفردهم؟".وتابعت موسي "من هو شفطر وماهي شرعيته؟ هو يستمد الشرعية لأنه صديق سعيّد وهو مستفيد من جريمة تُقترف في حقّ الشعب ولا أقبل الجلوس معه".وقالت موسي "ستسقط أنت وانتخاباتك".وشددت موسي، على أنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية "غير الشرعية" التي ستجرى يوم 17 ديسمبر القادم.و اعتبرت عبير موسي أن من يوافق على الخطأ لا يمكنه إبداء رأيه لاحقا في أي مسألة وقالت "من يقبل سيفقد حقه في المطالبة بتطبيق القانون ويصبح شريك في اللعبة والجريمة".وأكدت موسي أنه في حال تم إجراء الانتخابات التشريعية وانتخاب برلمان جديد فإنها ستكون أمام البرلمان طيلة الجلسات العامة وقالت "هما يبداو في الجلسة العامة تحت قبة البرلمان وأنا نبدا لبرّا قدام المجلس".وأبرزت موسي أنها لن تسمح بتمرير قوانين "تضرّ بمصلحة تونس والتونسيين" وستتصدى "لكل الاتفاقيات ضدّ الدولة والانحراف بتونس" حسب تعبيرها.وقالت عبير موسي، إنها اطلعت على دستور الخلافة الذي عرضه حزب التحرير على الخميني خلال الثورة الإيرانية وقال له إذا وضعت هذا الدستور سننصبك خليفة على المسلمين".وأضافت أنها وجدت تقاطعات بين ما يريد رئيس الجمهورية قيس سعيّد القيام به في تونس تحت غطاء النظام الرئاسي ودستور الخلافة وفق قولها.وشددت عبير موسي على أن النظام الرئاسي ليس كالنظام الذي يريد سعيّد إرساءه بل "النظام الرئاسي فيه الأحزاب والديمقراطية وفيه هياكل رقابة".وتابعت "التغيير يتم في إطار الأطر القانونية وليس بالغمّة وبالقوة " حسب تعبيرها.ودعت عبير موسي جميع التونسيين إلى النزول إلى الشارع عدا ما وصفته بـ"الخوانجية ومشتقاتهم الذين مازالوا يدافعون عنهم ويبيّضونهم" وفق قولها.وأوضحت موسي أن المسيرة الي سينظمها الحزب يوم 15 أكتوبر هي مسيرة للتعبير عن الغضب وعدم الرضا.وقالت عبير موسي "الشعب إما يختار الوقوف ويقول لا للمسار الخاطئ أو سيظلّ في وضعيّة سلبيّة وينتظر الكوارث".وتابعت "إما نثبت أننا مواطنين نعيش في دولة لنا حقوق وواجبات ولنا رأي في اختيار من يحكمنا ونقول كلمتنا أو سنصبح شعبا مفعول به ونرضى بوضع الرعايا والعبيد".