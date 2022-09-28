محاكمة تاجر بسوق المنصف باي في قضية تمجيد تنظيم ارهابي

مثل أمس الثلاثاء امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجر بسوق المنصف باي متهم بالاشادة والتمجيد بتنظيم القاعدة وزعيمه اسامة بن لادن وتنظيم داعش الارهابي .





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باستنطاق المتهم اكد انه تاجر في سوق المنصف باي ومختص في بيع اكسسوارات الهاتف الجوال، وقد كان يحمل كنية" أبو معاذ"، وانه كان يمجد تنظيم القاعدة على حسابه بالفايس بوك وينزل صورة زعيمه اسامة بن لادن كما كان يمجد ايضا تنظيم داعش الارهابي،مؤكدا انه ندم عما اقترفه شديد الندم.المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.