شكري حمادة : فيديو ضبط 600 ألف دينار من مقر النقابة سجل بطريقة خبيثة

قال شكري حمادة رئيس نقابة قوات الامن الداخلي في حوار عبر امواج اذاعة" الديوان اف ام" ان فيديو ضبط 600 ألف دينار من مقر النقابة سجل بطريقة خبيثة.
واضاف " نحن قدمنا كل الوثائق حول طريقة سحب الاموال وكيف ستصرف بطريقة قانونية".
واضاف " نحن قدمنا كل الوثائق حول طريقة سحب الاموال وكيف ستصرف بطريقة قانونية".
وتابع شكري حمادة " سيتم انفاق الاموال في طرق شرعية سواء في مصاريف التنقل والاقامة للقيام بتحركات احتجاجية وبعض الملفات الاخرى".
وقال شكري حمادة ان تشويه التحركات الاحتجاجية للنقابات الامنية وراءه بعض الجهات.
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