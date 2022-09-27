شكري حمادة : فيديو ضبط 600 ألف دينار من مقر النقابة سجل بطريقة خبيثة


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 17:57 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال شكري حمادة رئيس نقابة قوات الامن الداخلي في حوار عبر امواج اذاعة" الديوان اف ام" ان فيديو ضبط 600 ألف دينار من مقر النقابة سجل بطريقة خبيثة.
واضاف " نحن قدمنا كل الوثائق حول طريقة سحب الاموال وكيف ستصرف بطريقة قانونية".

وتابع شكري حمادة " سيتم انفاق الاموال في طرق شرعية سواء في مصاريف التنقل والاقامة للقيام بتحركات احتجاجية وبعض الملفات الاخرى".
وقال شكري حمادة ان تشويه التحركات الاحتجاجية للنقابات الامنية وراءه بعض الجهات.

..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253765



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 | 1 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:34 12:17 06:11 04:45
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2327°-2129°-2129°-2227°-23
  • Avoirs en devises
    23798,2

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,21910 DT        1$ =3,26685 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   921,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   