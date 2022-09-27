معظم أبناء حيّه سافروا الى داعش :محاكمة دهّان تواصل مع ابن عمه الارهابي في سوريا


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 12:07 قراءة: 0 د, 31 ث
      
باشرت صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2022 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،النظر في ملف تعلق باتهام دهان بجهة مدنين بالتواصل مع ابن عمه الذي يقاتل في سوريا ضمن تنظيم داعش الارهابي. كما تبين ان عدة شبان من نفس حي المتهم سافروا منذ 2014 الى سوريا وان بعضهم قتل هناك.


باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه مؤكدا انه لم يكن على علم بعزم ابن عمه ن ج" السفر الي سوريا وان الجهات الأمنية كانت على علم بذلك وتتواصل مع عائلته وانه تواصل معه عن جهل وحسن نية.


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وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

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