غازي الشواشي: الرئيس لم يقدم سوى الوعود و النقد والتهديد للشعب


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 10:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تحدى الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخروج وحده الى الشارع مضيفا " عوض ذلك البهرج الملكي والحراسة المشددة لماذا لا يخرج الرئيس وهو يقود سيارته بمفرده مثل بقية الرؤساء الذين يملكون شعبية".


وأضاف غازي الشواشي " الرئيس لديه شعبية او ليس لديه مؤيدون هو في النهاية لم يقدم شيئا للشعب التونسي في كل المجالات".
وتابع الشواشي " 14 شهرا والرئيس لا يعرف سوى تقديم الوعود او توجيه النقد والتهديد".

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