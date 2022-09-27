جوهر بن مبارك: تصريحي بأن النهضة هي الإرهاب كان انزلاقا لغويا لم اقصده

قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلته على قناة التاسعة ان الخلافات الايديولوجية مع حركة النهضة لا يعني عدم التحالف معها وفق أرضية واضحة .
وأضاف جوهر بن مبارك " صحيح اني قلت في إحدى التصريحات على قناة فرنس 24 أن النهضة هي الارهاب لكن ذلك كان انزلاق لغوي".
وأضاف جوهر بن مبارك " صحيح اني قلت في إحدى التصريحات على قناة فرنس 24 أن النهضة هي الارهاب لكن ذلك كان انزلاق لغوي".
وتابع جوهر بن مبارك " ذهبت في تحالف مع النهضة بعد 25 جويلية لان الأطراف القريبة مني اعتبرتها فرصة للتغيير واليوم تراجعت".
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