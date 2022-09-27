جوهر بن مبارك: تصريحي بأن النهضة هي الإرهاب كان انزلاقا لغويا لم اقصده


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 10:01 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلته على قناة التاسعة ان الخلافات الايديولوجية مع حركة النهضة لا يعني عدم التحالف معها وفق أرضية واضحة .
وأضاف جوهر بن مبارك " صحيح اني قلت في إحدى التصريحات على قناة فرنس 24 أن النهضة هي الارهاب لكن ذلك كان انزلاق لغوي".

وتابع جوهر بن مبارك " ذهبت في تحالف مع النهضة بعد 25 جويلية لان الأطراف القريبة مني اعتبرتها فرصة للتغيير واليوم تراجعت".


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