على المباشر: والي صفاقس يقطع مكالمة مع صحفي اذاعة الجهة


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 09:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قاطع الاثنين 26 سبتمبر والي صفاقس فاخر الفخفاخ صحفي اذاعة صفاقس بسبب سؤال لم ينل اعجابه قائلا ".. انا ماش نقص معاك.مانيش باش نحكي معاك...قتلك ça s'arrête là".
ويأتي انزعاج الوالي وغضبه بسبب قول الصحفي ان قرار المجلس الجهوي بصفاقس بخصوص تركيز مصبات بعدد من البلديات ربما لم ينل رضا المواطنين.


يذكر ان صفاقس تشهد مؤخرا موجة من التحركات رفضا لتوجه السلط الجهوية تركيز مصبات في عدد من البلديات وأيضا السعي لاعادة فتح مصب عقارب الذي تم غلقه بقرارا قضائي.


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