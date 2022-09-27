على المباشر: والي صفاقس يقطع مكالمة مع صحفي اذاعة الجهة

قاطع الاثنين 26 سبتمبر والي صفاقس فاخر الفخفاخ صحفي اذاعة صفاقس بسبب سؤال لم ينل اعجابه قائلا ".. انا ماش نقص معاك.مانيش باش نحكي معاك...قتلك ça s'arrête là".

ويأتي انزعاج الوالي وغضبه بسبب قول الصحفي ان قرار المجلس الجهوي بصفاقس بخصوص تركيز مصبات بعدد من البلديات ربما لم ينل رضا المواطنين.







يذكر ان صفاقس تشهد مؤخرا موجة من التحركات رفضا لتوجه السلط الجهوية تركيز مصبات في عدد من البلديات وأيضا السعي لاعادة فتح مصب عقارب الذي تم غلقه بقرارا قضائي.





يذكر ان صفاقس تشهد مؤخرا موجة من التحركات رفضا لتوجه السلط الجهوية تركيز مصبات في عدد من البلديات وأيضا السعي لاعادة فتح مصب عقارب الذي تم غلقه بقرارا قضائي.