حسام الحامي: لو طُبق المرسوم عدد 54 خلال حُكم النهضة لسُجِن نصف التونسيين

انتقد المنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.





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وقال حسام الحامي، خلال استضافته اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، في ماتينال اذاعة شمس، "لو طُبق المرسوم عدد 54 خلال حُكم النهضة لسُجِن نصف التونسيين".وشدد على عدم وجود تطابق بين الجرائم والعقوبات المسلطة على مرتكبيها وفقا لهذا المرسوم.ولفت المنسق العام لائتلاف صمود إلى أن هذا المرسوم قد يقع استعماله ضدّ المعارضين بمجرد نشره معلومة قد تكون خاطئة.