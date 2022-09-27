اليوم تونس والبرازيل وديا...

أنهى المنتخب الوطني للأكابر يوم الاثنين، تحضيراته للمباراة الدولية الودية التي ستجمعه اليوم الثلاثاء بنظيره المنتخب البرازيلي، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد شارك كل اللاعبين في التمارين.













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وقد شهدت بداية الحصة التدريبية زيارة كريم الجموسي سعادة سفير الجمهورية التونسية بفرنسا الذي كان مرفوقا ببعض إطارات السفارة وقد استقبلهم الدكتور وديع الجرىء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مرفوقا ببعض الاطارات الادارية والفنية للمنتخب وقائد الفريق .





و في ما يلي التشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني :

ايمن دحمان - محمد دراغر - رامي كعيب - منتصر الطالبي - ديلان برون -الياس السخيري -غيلان الشعلالي - عيسى العيدوني - انيس بن سليمان -وهبي الخزري -سيف الدين الجزيري.







وقد شهدت بداية الحصة التدريبية زيارة كريم الجموسي سعادة سفير الجمهورية التونسية بفرنسا الذي كان مرفوقا ببعض إطارات السفارة وقد استقبلهم الدكتور وديع الجرىء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مرفوقا ببعض الاطارات الادارية والفنية للمنتخب وقائد الفريق .ايمن دحمان - محمد دراغر - رامي كعيب - منتصر الطالبي - ديلان برون -الياس السخيري -غيلان الشعلالي - عيسى العيدوني - انيس بن سليمان -وهبي الخزري -سيف الدين الجزيري.