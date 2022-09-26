عبيد البريكي: الّي يقول قيس سعيد لم يعد له شعبية لم يقرأ التاريخ


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 22:02 قراءة: 0 د, 32 ث
      
جدّد الاثنين 26 سبتمبر، امين عامر حركة تونس الي الامام عبيد البريكي اشادته برئيس الجمهورية قيس سعيد ونوّه في هذا السياق بما وصفه الوعي الكبير لرئيس الجمهورية بالاشكاليات الوطنية.


كما نفى البريكي ما يروج حول تراجع شعبية قيس سعيد وقال خلال استضافته في اذاعة شمس أف أم "الي يقول قيس سعيد لم يعد له شعبية بم يقرأ التاريخ" مشيرا الي انه وفي حال تنظيم انتخابات رئاسية فإن قيس سعيد سيفوز مجددا.

ويأتي تصريح البريكي اثر تصريح أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي وخلال استضافته على أمواج نفس الاذاعة اعتبر ان قيس سعيد لم يعد له شعبية .
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