محمد كريشان: " لماذا تغلق تونس مقر قناة الجزيرة منذ 14 شهرا"

وجه الصحفي التونسي، محمّد كريشان تساؤلات عن أسباب إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس منذ 14 شهرًا من قبل السلطات التونسيّة.

وشدد على أنّ "القناة تعمل بشكل قانوني ولديها كل تراخيص العمل والصحفيين العاملين هناك لديهم بطاقاتهم الصحفية".







وأضاف الإعلامي في نهاية حلقة برنامجه "سيناريوهات" على قناة الجزيرة أنّ "إغلاق المكتب يوم 25 جويلية 2021، جاء دون سبب ودون كشف الجهة المسؤولة عن القرار" موضحا أنّ "وزارة الداخلية نفت علاقتها بهذا الأمر".



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وقال أنّ "مكتب الجزيرة في تونس هو الوحيد الذي تمّ إغلاقه دون قرار إداري أو قضائي".

ودعا كريشان "السلطات التونسيّة بمراجعة هذا القرار، والوقوف على أسبابه والجهة المسؤولة عنه".







وأضاف الإعلامي في نهاية حلقة برنامجه "سيناريوهات" على قناة الجزيرة أنّ "إغلاق المكتب يوم 25 جويلية 2021، جاء دون سبب ودون كشف الجهة المسؤولة عن القرار" موضحا أنّ "وزارة الداخلية نفت علاقتها بهذا الأمر".وقال أنّ "مكتب الجزيرة في تونس هو الوحيد الذي تمّ إغلاقه دون قرار إداري أو قضائي".ودعا كريشان "السلطات التونسيّة بمراجعة هذا القرار، والوقوف على أسبابه والجهة المسؤولة عنه".