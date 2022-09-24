تحضيرات المنتخب الوطني للمباراة الدولية الودية ضد البرازيل ... حصة تدريبية بمشاركة كل اللاعبين

أجرى المنتخب الوطني للأكابر، مساء يوم السبت، حصة تدريبية في باريس استعدادا للمباراة الدولية الودية التي تجمعه يوم الثلاثاء بالمنتخب البرازيلي، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022.





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وشارك كل اللاعبين الذين تمتعت دعوتهم لهذا التربص في التدريبات التي ارتكزت أساسا على الجانب التكتيكي اذ سعى المدرب جلال القادري على التدرب على الخطة التي ينوي اعتمادها في مواجهة منتخب البرازيل.وقد نوع الاطار الفني في التطبيقات التي يخضع لها اللاعبون وذلك بعد ان قسم اللاعبين حسب تمركزهم.وتتواصل التحضيرات للمباراة الحدث، حيث سيكون الموعد يوم الاحد مع حصة تدريبية جديدة و ستكون مفتوحة للاعلاميين لمتابعة اول ربع الساعة الاولى منها.