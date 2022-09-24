مرناق: انتحار شاب بعد منعه من الانتصاب في السوق وحجز ميزانه

أقدم السبت 24 سبتمبر، الشاب محمد أمين الدريدي على الانتحار في منزله بعد أقل من ساعة على منعه من الانتصاب بسوق مرناق وحجز ميزانه.

وحسب ما أكده شهود عيان فإن الدريدي ذهب الي السوق للعمل فوجد أعوان التراتيب البلدية الذين قاموا بمنعه من العمل وحجزوا ميزانه.





يذكر أن محمد أمين الدريدي قرّر منذ الأسبوع الماضي العمل في سوق مرناق لبيع بعض الخضر والغلال الا انه ومنذ ذلك الوقت يتعرّض لمضايقات من أعوان التراتيب البلدية رغم وجود عشرات المنتصبين دون ترخيص.



