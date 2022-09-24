حرب البيانات تتواصل بين التلفزة التونسية وجامعة كرة القدم بسبب البث التلفزي والجامعة تقرّر رفع الأمر لرئيس الجمهورية


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 12:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدرت السبت 24 سبتمبر، الجامعة التونسية لكرة القدم بيانا انتقدت فيها التلفزة التونسية وأساسا المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة بسبب ما اعتبرته الجامعة تخلي التلفزة عن دورها التاريخي في تغطية مقابلات المنتخبات الوطنية.


وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها سوف ترفع الأمر إلى رئيس الجمهورية نظرا لعدم قيام المكلفة الحالية بتسيير التلفزة التونسية بواجباتها نحو المنتخبات الوطنية.
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ودعت الجامعة مجددا التلفزة التونسية وفي كنف الاحترام والتقدير أن تقوم بدورها التاريخي على غرار بقية القنوات الوطنية للدول المجاورة وعلى غرار ما كانت تقوم به على امتداد أكثر من 50 سنة ، وتؤكد الجامعة استعدادها الدائم على حسن التعاون في حدود إمكانياتها دون الضرر بحقوق المنتخب والأندية .
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