ناجي جلول : تونس ذاهبة الى كوكتال بين '' الصومال '' و '' كولومبيا''

ناجي جلول " كان فما واحد يخفي في السلع راهي الدولة"





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قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان النظام الحالي في تونس من اكثر النظم شعبوية التي تسعى لضرب الدولة الوطنية.واضاف جلول " النظام القاعدي يشرع لضرب الدولة الوطنية والوسائط التي انقذت تونس من مصير مثل ليبيا وسوريا واليمن".وتابع ناجي جلول " مع الوضع الاقتصادي المتردي تونس ذاهبة الى " كوكتال بين الصومال وكولومبيا" مضيفا " الدواوين في تونس ماعادش عندها فلوس".ورد ناجي جلول على الحديث القائل بان هنالك من يخفي السلع قائلا "اعتقد ان الدولة هي من تخفي السلع لان كلغ سكر في السوق السوداء اصبح 5 دنانير وهي تريد اعادته ب4 دنانير وبالتالي ترفع الدعم وتلتزم بقرارات صندوق النقد الدولي في حين ان الشعب والعامة يتهمون اطرافا مجهولة".