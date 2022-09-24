ناجي جلول : تونس ذاهبة الى كوكتال بين '' الصومال '' و '' كولومبيا''


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 11:31 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ناجي جلول " كان فما واحد يخفي في السلع راهي الدولة"


قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان النظام الحالي في تونس من اكثر النظم شعبوية التي تسعى لضرب الدولة الوطنية.
واضاف جلول " النظام القاعدي يشرع لضرب الدولة الوطنية والوسائط التي انقذت تونس من مصير مثل ليبيا وسوريا واليمن".
وتابع ناجي جلول " مع الوضع الاقتصادي المتردي تونس ذاهبة الى " كوكتال بين الصومال وكولومبيا" مضيفا " الدواوين في تونس ماعادش عندها فلوس".
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ورد ناجي جلول على الحديث القائل بان هنالك من يخفي السلع قائلا "اعتقد ان الدولة هي من تخفي السلع لان كلغ سكر في السوق السوداء اصبح 5 دنانير وهي تريد اعادته ب4 دنانير وبالتالي ترفع الدعم وتلتزم بقرارات صندوق النقد الدولي في حين ان الشعب والعامة يتهمون اطرافا مجهولة".



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