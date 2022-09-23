تفكيك شبكة متخصصة في ادخال المخدرات في حبات الطماطم للمساجين

باب نات - تمكنت الوحدات الأمنية والوحدات السجنية بالقصرين، اليوم الجمعة، من إماطة اللثام عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالجهة، عبر ضبط متورطين بصدد إدخال كمية هامة من المخدرات لمودعين بالسجن المدني بالقصرين داخل حبات طماطم.







كما تم، وفق ما ورد عشية اليوم بالصفحة الرسمية للنقابة الأساسية للأمن العمومي بمنطقة القصرين، حجز 3 صفائح كبيرة من القنب الهندي وعدد من القطع الأخرى مع مبالغ مالية متفاوتة متأتية من بيع المخدرات في منزل شخص وردت معلومات مسبقة عنه تفيد بتحوزه بكمية من المخدرات، فتم نصب كمين له ومداهمة منزله بالتنسيق مع مصلحة النجدة ومركز 20 مارس بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين بعد استشارة النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنه.





