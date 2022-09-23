قضية نور شيبة :محكمة اريانة تتخلّى عن ملفّ "عينات التحليل"


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 17:39 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة التخلي عن القضية المتعلقة بتغيير عينات تحاليل المتهم فيها الفنان الشعبي نور شيبة، لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لعدم" الاختصاص الترابي".
وذلك نظرا الى أن شبهات تغيير عينات التحاليل تم ارتكابها داخل أحد المراكز الصحية بجهة مونفلوري وهو مكان يخضع" ترابيا" الى سلطة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة


وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت في 6 ماي 2022 بالسجن مدة عام في حق الفنان نور شيبة، فيما عرف بقضية 'الكوكايين'.

..
...

كما يجدر التذكير بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة وخلال الطور الابتدائي كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حق نور شيبة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253529



En continu...

Toutes les news...
الاعتدال الخريفي
الجمعة 23 سبتمبر 2022 | 26 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:38 12:19 06:08 04:41
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2031°-2132°-2329°-2425°-22
  • Avoirs en devises
    23625,7

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23495 DT        1$ =3,23750 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   1448,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   