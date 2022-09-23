قضية نور شيبة :محكمة اريانة تتخلّى عن ملفّ "عينات التحليل"

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة التخلي عن القضية المتعلقة بتغيير عينات تحاليل المتهم فيها الفنان الشعبي نور شيبة، لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لعدم" الاختصاص الترابي".

وذلك نظرا الى أن شبهات تغيير عينات التحاليل تم ارتكابها داخل أحد المراكز الصحية بجهة مونفلوري وهو مكان يخضع" ترابيا" الى سلطة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة







وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت في 6 ماي 2022 بالسجن مدة عام في حق الفنان نور شيبة، فيما عرف بقضية 'الكوكايين'.



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كما يجدر التذكير بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة وخلال الطور الابتدائي كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حق نور شيبة .



وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت في 6 ماي 2022 بالسجن مدة عام في حق الفنان نور شيبة، فيما عرف بقضية 'الكوكايين'.كما يجدر التذكير بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة وخلال الطور الابتدائي كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حق نور شيبة .