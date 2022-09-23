شكري حمادة: بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 14:56 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكد المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 23 سبتمبر ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر فجر اليوم بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.


وقال حمادة إنه تم استدعاء 9 امنيين بصفتهم شهود يوم أمس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها مضيفا أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الابقاء على أمني واحد بصفته شاهدا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253514



En continu...

Toutes les news...
الاعتدال الخريفي
الجمعة 23 سبتمبر 2022 | 26 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:38 12:19 06:08 04:41
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2031°-2132°-2329°-2425°-22
  • Avoirs en devises
    23625,7

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23495 DT        1$ =3,23750 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   1448,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   