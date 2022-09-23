شكري حمادة: بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎

أكد المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 23 سبتمبر ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر فجر اليوم بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.







وقال حمادة إنه تم استدعاء 9 امنيين بصفتهم شهود يوم أمس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها مضيفا أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الابقاء على أمني واحد بصفته شاهدا.





وقال حمادة إنه تم استدعاء 9 امنيين بصفتهم شهود يوم أمس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها مضيفا أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الابقاء على أمني واحد بصفته شاهدا.