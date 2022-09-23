القضاء العسكري يحدد موعد 13 اكتوبر لمحاكمة النائب السابق راشد الخياري


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 10:57 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قررت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري،المتهم فيها بالاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك الى جلسة 13 اكتوبر المقبل للمحاكمة.


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