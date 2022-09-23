صورة اليوم: اكتظاظ أمام احد المصانع لشباب باحث عن العمل

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لتجمع عدد كبير من العاطلين عن العمل أمام احد المصانع في منطقة غزالة بحثا عن عمل ولتقديم مطالب.

وقد علقت الإعلامية باذاعة الديوان عفاف الغربي على الصورة بالقول " شكون قال الي التوانسة مايحبوش يخدمو".



.. ...

ووفق المعهد الوطني للإحصاء، تراجعت نسبة البطالة في تونس الى مستوى 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من عام 2022 مقابل 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة الحالية بحسب ما أعلنه اليوم الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.ويقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثاني من سنة 2022 بنحو 626.1 ألف عاطل مقابل 653.2 ألف في الثلاثي الأول من العام نفسه.وكان هذا الانخفاض في نسبة البطالة أكثر حدة بالنسبة للرجال من 14.1 بالمائة الى 13.1 بالمائة خلال نفس الفترة منه بالنسبة الى النساء من 20.9 الى 20.5 بالمائة في الثلاثي الأول.وتراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 لتبلغ 37.2 بالمائة مقابل 38.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة.وتقدر هذه النسبة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بـ 37.4 بالمائة لدى الذكور و36.7 بالمائة لدى الاناث.