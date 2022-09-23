الجبالي على المباشر: قريب نغْلق العام بدون جواز سفر ولا بطاقة تعريف وطنية...


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 06:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
كشف الخميس 22 سبتمبر، رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي انه ومنذ عام تقريبا لا يملك بطاقة تعريف ولا جواز سفر وهو يعيش دون هوية حسب تعبيره.


وفي مداخلة على المباشر على اذاعة ديوان أف ام، رفض الجبالي الحديث في الشأن السياسي وقال "على ٱما سياسة تحبوني نحكي وانا حتى بطاقة تعريف ما عنديش!؟ وخاطب صحفي الاذاعة قائلا "تسئل فيا عالسياسة!؟ اسئلني على بطاقة تعريف".

يذكر انه تم يوم أمس الاستماع لحمادي الجبالي فيما يعرف بقضية نماء تونس وقد استظهر لحاكم التحقيق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
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