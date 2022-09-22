سيف الدين مخلوف: سيف الدين الرايس سيكون حرا طليقا لانه لم يرتكب جرما

كشف المحامي ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة له عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الناطق باسم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس سيتم اطلاق سراحه لانه غير متورط في أعمال إرهابية.

وأضاف مخلوف " سيف الدين الرايس ينجز في الدكتوراه الخاصة به وهو تولى منصب الناطق باسم انصار الشريعة قبل تجريمها وتصنيفها منظمة ارهابية.





وتابع سيف الدين مخلوف " لا يمكن ابدا تلفيق التهم للخصوم السياسيين".



يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم " أنصار الشريعة"، ومدير عام المصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري .

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وكان قاضي التحقيق قد أصدر أيضا مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي المتهم في نفس القضية.



وتقرر أيضا الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي والنائب بالبرلمان المنحل محمد العفاس في حالة سراح.







وتابع سيف الدين مخلوف " لا يمكن ابدا تلفيق التهم للخصوم السياسيين".يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم " أنصار الشريعة"، ومدير عام المصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري .وكان قاضي التحقيق قد أصدر أيضا مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي المتهم في نفس القضية.وتقرر أيضا الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي والنائب بالبرلمان المنحل محمد العفاس في حالة سراح.