آفاق تونس يُعلن مقاطعته الإنتخابات التشريعية ويدعو قيس سعيّد إلى إجراء إنتخابات رئاسية مبكّرة

أعلن حزب آفاق تونس، عن عدم مشاركته في الإنتخابات التشريعية القادمة، إثر اجتماع مجلسه الوطني، أمس الاربعاء. ودعا عموم الشعب التونسي، بكل مكوّناته السياسية والمدنية، إلى "مقاومة التسلّط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي".





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واعتبر الحزب في بيان له اليوم الخميس، أن المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره (في 15 سبتمبر)، هو "حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، بالإضافة إلى احتوائه عددا من الإخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب والتقسيم الجغرافي والتمويل العمومي للحياة السياسية واستفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها".كما دعا رئيس الجمهورية، إلى إجراء انتخابات رئاسيّة مبكّرة، "بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية، إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي انتُخب على أساسه"، ملاحظا أن "دستور قيس سعيّد (25 جويلية 2022)، يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".وفي ما يهمّ الأوضاع الاجتماعية، أعرب آفاق تونس عن "انشغاله العميق، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم، في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها عن إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها"، محمّلا في هذا الصدد، رئيس الجمهورية، "المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية"، حسب نص البيان.