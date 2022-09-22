بخصوص تصريحاته حول بودن تأجيل استنطاق غازي الشواشي

اجل اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس استنطاق أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي الى يوم 11 اكتوبر 2022 وذلك في القضية التى رفعتها عليه وزيرة العدل ليلى جفال طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وحديثه في برنامج اذاعي حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن من منصبها.





