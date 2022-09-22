شفتر للطيفي: أنتم تريدون فقط الامتيازات وحكم الشعب.. والأخير يرد: خطابك يؤكد جهلكم بكيفية تسيير الدولة

دخل الناشط السياسي عادل اللطيفي في مشادة كلامية وخلاف مع المفسر احمد شفتر وذلك على قناة التاسعة.

وقال احمد شفتر للطيفي " أنتم تريدون فقط الامتيازات وحكم الشعب لتحقيق مصالحكم الحزبية والذاتية" متابعا " الافاق ستفتح على مصراعيه امام كل التونسيين للمشاركة في الانتخابات".





ورد عادل اللطيفي " خطابك يؤكد جهلكم بكيفية تسيير الدولة وهذا امر خطير على مستقبل التونسيين" مضيفا " الحديث عن ابناء الثورة وابناء الشعب واقصاء المخالفين امر خطير".





ورد عادل اللطيفي " خطابك يؤكد جهلكم بكيفية تسيير الدولة وهذا امر خطير على مستقبل التونسيين" مضيفا " الحديث عن ابناء الثورة وابناء الشعب واقصاء المخالفين امر خطير".