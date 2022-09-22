شفتر للطيفي: أنتم تريدون فقط الامتيازات وحكم الشعب.. والأخير يرد: خطابك يؤكد جهلكم بكيفية تسيير الدولة


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 11:01 قراءة: 0 د, 24 ث
      
دخل الناشط السياسي عادل اللطيفي في مشادة كلامية وخلاف مع المفسر احمد شفتر وذلك على قناة التاسعة.
وقال احمد شفتر للطيفي " أنتم تريدون فقط الامتيازات وحكم الشعب لتحقيق مصالحكم الحزبية والذاتية" متابعا " الافاق ستفتح على مصراعيه امام كل التونسيين للمشاركة في الانتخابات".

ورد عادل اللطيفي " خطابك يؤكد جهلكم بكيفية تسيير الدولة وهذا امر خطير على مستقبل التونسيين" مضيفا " الحديث عن ابناء الثورة وابناء الشعب واقصاء المخالفين امر خطير".


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