الحامدي: 'الإنتخابات المُقبلة هي موعد لقيس سعيّد وليست إستحقاقا وطنيا'

دعا القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي، التونسيين الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر 2022.





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الحامدي: 'بموجب المرسوم عدد 54 التوانسة الكل سُرسي'

واعتبر الحامدي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، ان "هذه الانتخابات هي موعد خاص بقيس سعيد لتنفيذ مشروعه وليست استحقاقا وطنيا".واضاف الحامدي ان القانون الانتخابي الجديد "جاء لتضييق المشاركة في الانتخابات، كما انه يتعارض مع دستور قيس سعيد نفسه، حسث انه يكرس للتمييز بين التونسين وبين الرجال والنساء" حسب تقديره.وتابع الحامدي ان البرلمان المقبل سيكون "بلا سياسة ولا سياسيين"، في ظل مقاطعة 90 بالمائة من الطيف السياسي المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر القادم.وقال الحامدي، انه بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المعلوماتية، فان جميع التونسيين في حالة سراح شرطي "سُرسي"، حسب تعبيره.واضاف الحامدي ان القوانين جاءت لتنظم الحريات لا لتلغيها، مشددا على "ان اي قانون يتطلب الدقة لجنب التأويل"وبخصوص مثول أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم امام القضاء، على خليفية تصريحه حول استقالة رئيسة الحكومة، اعتبر الحامدي ان هذا الاستدعاء ياتي في سياق "الجام السلطة لمعارضيها باستعمال القضاء"، خاصة وانها تاتي قبيل انتخابات تشريعية وفي اطار قانون انتخابي مرفوض.