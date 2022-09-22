تأجيل الاستماع لعلي العريّض مع إبقائه بحالة سراح


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 05:27 قراءة: 0 د, 6 ث
      
قرر قاضي التّحقيق تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريّض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح .

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