قرر قاضي التّحقيق تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريّض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح .
تأجيل الاستماع لعلي العريّض مع إبقائه بحالة سراح
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الاعتدال الخريفي
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