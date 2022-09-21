سير المرفق العمومي للعدالة والحركة المتعلقة بالقضاة أبرز محاور لقاء سعيّد بجفال


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 22:05 قراءة: 0 د, 41 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.


وتم، خلال هذا الاجتماع، النظر في سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة، علما وأن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.

وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.
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وأثنى رئيس الدولة على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون عديد الضغوطات ولكنهم ثابتون صامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية.

كما تناول هذا اللقاء، مجددا، مشروع الصلح الجزائي وضرورة العمل على تطبيقه في أسرع الأوقات لأن النصوص التي تُوضع يجب أن تُطبّق.


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