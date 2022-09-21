حراك تونس الإرادة يدعو الأمنيين والقضاة للتمسك بـ'علوية القانون وعدم الانخراط في أجندة النظام الانقلابي'

أكد حراك تونس الإرادة أنه يتابع بقلق شديد مجريات التحقيق فيما يسمى "بملف التسفير المثار من قبل مجاميع استئصالية جبانة متمركزة في موقع مختلفة سياسية وإعلامية وضعت نفسها على ذمة الانقلاب كمرتزقة في حملته لاستهداف المعارضة عامة وبصفة خاصة زعيم حزب حراك تونس الارادة والرئيس الاسبق المنصف المرزوقي الذي شملته الإحالة أيضا وكذلك قيادات حركة النهضة بهدف طي صفحة الحرية والديموقراطية وصرف انتباه الرأي العام عن قضاياه الحقيقية وعن الوضع المتردي جدا الذي تعيشه البلاد على كل الاصعدة" وفق تعبيره.





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وأضاف أن ما شهدته عملية التحقيق من "ممارسات غير معهودة والاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ملف خال من كل ما يبرر هذا الاحتفاظ دليل واضح على نجاح النظام في توظيف المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون ضد معارضيه واستعمالها في التنكيل بهم ومعاملتهم بطريقة مهينة ولا انسانية".ودعا الحزب المؤسسات المذكورة وخاصة الأمنيين والقضاة إلى "عدم المخاطرة والتمسك بعلوية القانون وعدم الانخراط في أجندة نظام انقلابي سيسقط آجلا أم عاجلا".ولفت إلى أن المؤشرات تتظافر على "عزم سلطة الانقلاب على تصعيد حربها على المعارضة وتكميم الأفواه وفبركة الملفات في محاولة لنشر الخوف كاستراتيجية لإدارة الأزمة الخانقة التي تردت فيها البلاد".هذا ودعا حراك تونس الإرادة "الديمقراطيين الأحرار" إلى التنسيق من أجل التصدي لهذا المنحى الذي يهدد استقرار البلاد.