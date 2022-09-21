أكد المحامي سمير ديلو لاذاعة موزاييك عشية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أن قاضي التحقيق قرر رفع تحجير السفر عن وزير الشؤون السابق نور الدين الخادمي، وتأجيل الاستماع إليه إلى تاريخ 18 نوفمبر القادم.
رفع تحجير السفر عن نور الدين الخادمي
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