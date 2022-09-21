رفع تحجير السفر عن نور الدين الخادمي


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 16:53 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أكد المحامي سمير ديلو لاذاعة موزاييك عشية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أن قاضي التحقيق قرر رفع تحجير السفر عن وزير الشؤون السابق نور الدين الخادمي، وتأجيل الاستماع إليه إلى تاريخ 18 نوفمبر القادم.




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