سامي بن سلامة: ''هيئة الإنتخابات غير دستورية ورزنامتها للانتخابات التشريعية باطلة''


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 09:42 قراءة: 1 د, 24 ث
      
قال العضو في هيئة الإنتخابات سامي بن سلامة، اليوم الأربعاء، خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس آف آم، إن "الهيئة الحالية غير دستورية ورزنامتها باطلة" .


واوضح أن تركيبة الهيئة الحالية لا تتوافق مع ما ينص عليه الدستور الجديد، لافتا إلى أن مدة العضوية في الدستور الجديد 6 سنوات وفي التركيبةالحالية 4 سنوات فقط.
وأفاد ان "عدم دستورية هيئة الإنتخابات يهدد تونس".

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واقر بان "الهيئة غير قادرة على الإقتراح وأنها مخترقة وتتشكل من تكتلات قطاعية"، مضيفا أن المدير التنفيذي للهيئة يتحوز على كل المعلومات ولا يريد مشاركة العمل مع باقي الأعضاء مما يتسبب له في الضغط وإرتكاب الأخطاء، تعقيبا منه على الخطأ الذي اتركب خلال اعلان الأرقام المتعلقة بالإستفتاء.

ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صادقت، أمس الثلاثاء، وبالإجماع، على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.


هيئة الإنتخابات وصلت لمرحلة العبث وارتكبت مخالفات في الإستفتاء

و قال بن سلامة إن "هيئة الإنتخابات وصلت لمرحلة العبث وارتكبت مخالفات في الإستفتاء".
وأقر أنه لا يشكك في الإستفتاء وانه ساهم في انجاحه لكن الهيئة لم تقم بواجبها بحث الناخبين على التوجه للتصويت وبذلت كل ما في جهدها لإفساد التسجيل الآلي والإرادي، وفق تعبيره.
وعلى ذلك، أفاد أن تصويت 80 ألف فقط من المسجلين أليا يعني ان الهيئة فاشلة ولم تقم بواجبها لحث الناخبين على الأقبال على التصويت.
كما قال ان مجلس الهيئة استعرض مخططا إعلاميا بالمليارات دون الإستظهار بالوثائق لمعرفة التكلفة.

وقال بن سلامة ان الهيئة ارتكبت عديد الممارسات اللاأخلاقية في حقه وغير القانونية، مضيفا انه لا مشكلة شخصية له مع الهيئة ولا مع بوعسكر فقط مع مديرها التنفيذي ، حسب تعبيره.
وأكد بن سلامة أنه وبالقانون مازال عضوا لحد الآن.



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