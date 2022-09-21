أصحاب سيارات التاكسي الفردي يدخلون في إضراب مفتوح

يدخل أصحاب سيارات التاكسي الفردي في إضراب مفتوح بداية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وذلك على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.

وطالب الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، حسب ما جاء في برقية إضراب، بالزيادة في التعريفة، وايجاد حل جذري مع البنوك في طريقة اسناد القروض، ومراجعة أسعار السيارات (الاعفاء الديواني).







كما يطالب الاتحاد وفق ما ورد في برقية الاضراب بتقنين التطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة، مع تطبيق كل المناشير المتعلقة بوزارة الداخلية ومراجعة المعاملة مع الأعوان.



