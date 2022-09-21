أصحاب سيارات التاكسي الفردي يدخلون في إضراب مفتوح

photo archives

Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 06:28 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يدخل أصحاب سيارات التاكسي الفردي في إضراب مفتوح بداية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وذلك على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.
وطالب الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، حسب ما جاء في برقية إضراب، بالزيادة في التعريفة، وايجاد حل جذري مع البنوك في طريقة اسناد القروض، ومراجعة أسعار السيارات (الاعفاء الديواني).


كما يطالب الاتحاد وفق ما ورد في برقية الاضراب بتقنين التطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة، مع تطبيق كل المناشير المتعلقة بوزارة الداخلية ومراجعة المعاملة مع الأعوان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253340



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 | 24 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:20 15:41 12:19 06:06 04:39
Babnet
23°
 Babnet29° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2328°-2227°-2330°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    23544,7

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,22994 DT        1$ =3,23657 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   1647,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   