تجميد أموال عدد من الأشخاص بمقتضى قرار من لجنة مكافحة الإرهاب

صدرت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.



