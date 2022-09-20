تجميد أموال عدد من الأشخاص بمقتضى قرار من لجنة مكافحة الإرهاب


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 21:04 قراءة: 0 د, 15 ث
      
صدرت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.



قائمة الأشخاص المعنيين في رابط الرائد الرسمي للجمهورية التونسية



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