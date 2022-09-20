صدرت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
تجميد أموال عدد من الأشخاص بمقتضى قرار من لجنة مكافحة الإرهاب
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