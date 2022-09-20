مباركة البراهمي: نطالب بمحاكمة التافه البحيري بالقانون الجديد المتعلق بالأخبار الزائفة


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 20:52 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قالت مباركة البراهمي أرملة محمد البراهمي أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي وصفته بالتافه وحزبه اتهمها بالتسفير.
وأضافت مباركة البراهمي " اطالب بمحاكمة البحيري بالقانون الجديد المتعلق بالاخبار الزائفة في حال لم يثبت اتهاماته".

وتابعت " نحن في حزب التيار الشعبي مستعدون لحل الحزب في حال تأكدت تصريحات البحيري".

وكان نور الدين البحيري نفى الاثنين 19 سبتمبر ، علاقة الحركة بملف التسفير معتبرا أن استدعاء راشد الغنوشي وعلي العريض للتحقيق هدفه التنكيل بقيادات الحركة والتغطية على الزيادات الاخيرة في الاسعار والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
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وقال البحيري في تصريح لاذاعة شمس أف أم من يريد معرفة حقيقة التسفير عليه ان يتوجه لكتائب البراهمي ومباركة البراهمي التي اعترفت بالتسفير والناس الي ظهرت في فيديوهات ترتدي ملابس قتالية.




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