خليل الرقيق: حكاية أنفاق حماس لازم نثبتو فيها وأجهزة الدولة كانت مسخّرة للغنوشي الّي كان عندو علاقة بأمراء الحرب في ليبيا

أثار الثلاثاء 20 سبتمبر، كرونيكور اذاعة اي أف أم، خليل الرقيق موجة ساخرة بسبب تصريحاته التي قال فيها ان تزامنا مع التحقيق مع راشد الغنوشي يجب التثبت من رواية لطفي العماري بخصوص "أنفاق حماس" والتي سبق ان تم تكذيبها من طرف السلطات الأمنية والعسكرية.





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كما صرح بأن أجهزة الدولة كانت في عهد الترويكا مسخّرة للغنوشي الذي كان حسب الرقيق يراسل أمراء الحرب في ليبيا وكانت عندو علاقة مباشرة بيهم مستنكرا ما وصفها محاولات تتفيه القضية.وكان المحامي سمير ديلو أكّد اليوم في تصريح اعلامي أنّ كل الأسئلة التي تمّ توجيهها لنائب رئيس حركة النّهضة علي العريض، يوم امس لا علاقة لها بملف تسفير التونسيين إلى بؤر التّوتر و قال ديلو إنّ هيئة الدّفاع عندما اطلعت يوم أمس على الملف استبعدت أن يتمّ الاحتفاظ بموكلها.و أشار ديلو إلى انّه من بين الأسئلة التي وجّهت للعريض هي وجود أنفاق على حدود ليبيا طولها 72 كلم...