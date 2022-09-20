نجيب الشابي: القانون الإنتخابي سيُكرس النظام القاعدي والانتخابات القادمة سقطت قبل موعدها

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن الوضع في تونس خطير ودقيق.





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يوجد إستهداف للقيادات السياسية من الخط الأول وحتى للاتحاد العام التونسي للشغل''



وانتقد أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية، المراسيم الصادرة مؤخرا عن رئاسة الجمهورية والمتعلقة بالمرسوم المنظم للانتخابات والمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.وأعلن عن رفض جبهة الخلاص لمرسوم الانتخابات جملة وتفصيلا، معتبرا أن هذا القانون جاء للحد من حرية الترشح.وبين أن هذا النظام الانتخابي تم إقراره بشكل تسلطي، مؤكدا أن القانون الانتخابي هو قانون أساسي لا يصح إلا إذا اقرته الأغلبية المطلقة في مجلس نواب الشعب.واستنكر انفراد رئيس الجمهورية بتغيير النظام الانتخابي وتقسيمه إلى 150 دائرة انتخابية وتقييد المترشح بالدائرة الانتخابية، متحدثا في هذا السياق عن الشرط المتعلق بجمع الـ400 تزكية الذي اعتبره أمرا صعبا.وقال الشابي إن هذه الانتخابات سقطت قبل موعدها على اعتبار أن كل القوى السياسية الوازنة أعلنت مقاطعتها لها باستثناء حركة تونس للأمام وحركة الشعب.وأضاف أن كل هذه الظروف تؤكد أن هذا القانون غير صالح لإفراز هيئة ممثلة باستثناء أنه سيكرس نظام قاعدي يسعى قيس سعيد لبنائه.كما انتقد نجيب الشابي المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشددا على أن المجلة الجزائية في بابها الخامس تتطرق لكل الخروقات وتنص على عقوبات تناسبية.وصرح بأن قيس سعيد يُقسم ويشيطن التونسيين، واعتبر أن ما وقع البارحة هو محاولة لإلهاء التونسيين وتحويل اهتمامهم عن القضايا الاجتماعية.وأفاد بأن سعيد يستهدف الوجوه وشخصيات الصف الأول في الحياة السياسية، وهذا لن يشفع له لأن الأزمة الاجتماعية تلاحقه مع الأزمة السياسية وفق تعبيره.وأعلن تضامن جبهة الخلاص مع هذه الوجوه والشخصيات ضد ما يتعرضون له.و قال أحمد نجيب الشابي أنه يوجد "استهداف لرجالات ونساء السياسية في الخط الاول وحتى للاتحاد العام التونسي للشغل"، تعقيبا منه على الإحتفاظ برئيس الحكومة ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض والإستماع للغنوشي في مف التسفير.وأشار الشابي إلى أن ما بلغه من لسان الدفاع أن الأسئلة جميعها حول محاسبة وزير بخصوص تعيينه لأشخاص وترقيتهم ولا يوجد لأسئلة بحصوص ملف التسفير، وفق تعبيره.وأقر الشابي بوجود إرادة للتخلص من كل الأجسام الوسطية لفتح "الأوتوروت" للنظام القاعدي الذي لا وسيط فيه بين الرئيس القائد المجرم والشعب الحقيقي ليس الواقعي بل الذي يتخيله، وفق تعبيره.